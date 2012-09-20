Добкін і Чернов привітали мешканців Харківщини з Днем області

Харків. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні в обласній держадміністрації відбувся урочистий прийом до Дня Харківської області.

Губернатор Михайло Добкін та голова Харківської облради Сергій Чернов привітали всіх мешканців Слобожанщини з цим святом і побажали подальших успіхів на благо Харківщини, повідомля. Сайт ХОДА..



«Сьогодні ми будемо підбивати підсумки виконаної за рік роботи, тому що свято такого рівня - це можливість подивитися на пройдену дистанцію і подумати, чи все було зроблено. Я пишаюся тим, що народився на Слобожанщині, живу серед таких людей, маю честь очолювати територіальну громаду і вже 6 років працювати разом з вами на відродження славних традицій Харкова і Харківської області», - звернувся до присутніх М.Добкін.

«Я маю сьогодні честь виконати доручення депутатів Харківської обласної ради і сказати слова вдячності всім тим, хто трудиться в різних куточках Харківської області, щоб наш регіон з кожним днем ставав все кращим і кращим. У різні часи свого розвитку ми завжди показували свій потенціал і завжди були на передових рубежах. І головне наше завдання - передати ці традиції тим, хто буде після нас, щоб вони так само пишалися своєю батьківщиною, як це робимо ми», - сказав у свою чергу С.Чернов.

Також М.Добкін і С.Чернов вручили державні та обласні нагороди найбільш видатним жителям Харківщини.

«Це лише невелика частина нагород, які будуть сьогодні вручені найбільш видатним представникам нашого регіону - людям простих професій, які щодня, приходячи на роботу і віддаючи свій борг державі, роблять все, аби працювало житлово-комунальне господарство, діти могли отримати якісну освіту, студенти були максимально підготовлені до самостійного життя, люди в неробочий час могли отримати задоволення від відвідин театрів, музеїв. Якщо хоч один гвинтик у величезній системі державної та місцевої влади перестане правильно працювати, з часом весь механізм вийде з ладу», - наголосив М.Добкін.