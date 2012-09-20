У Харкові вчинено напад на «мовний» майдан

17:33, 20 вересня 2012
Харьків
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Активіст: вже втретє з`являються з ножем

Харків. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові вчинено напад на «мовний» майдан, де триває безстрокова акція противників закону про засади державної мовної політики в Україні.

 Якція протесту проти мовного закону у Харкові 10 серпня 2012

Як повідомив кореспондентові УНІАН співорганізатор акції Дмитро Пилипець, близько 16.20 невідомий чоловік, «років сорока», підійшовши до табору, розташованого поблизу пам’ятника Шевченку в центрі Харкова, «на очах у всіх вихопив ножа, порізав та пошматував наші плакати і швидко зник».

За його словами, це сталося за 10 хвилин по тому, як «від нас пішла міліція». «Починаючи з 15-ї години, правоохоронці проводили опитування наших активістів, цікавилися тим, кому належать плакати і хто їх вивішував».

Д.Пилипець зазначив, що «міліціонери періодично кудись дзвонили по телефонах», активістам пояснювали, що «в таборі знаходяться плакати, які когось ображають».

Якція протесту проти мовного закону у Харкові 10 серпня 2012

«Напад стався буквально через 10 хвилин після того, які правоохоронці від нас пішли», «і ми викликали міліцію», - сказав Д.Пилипець.

Він зазначив при цьому, що «це вже третій напад невідомих з ножами на табір, один з них стався вночі, і ми змушені були відмовитися від цілодобового чергування. Тепер люди перебувають біля пам’ятника Шевченку з 8-ї до 22-ї».

Як повідомляв УНІАН, безстрокова акція протесту проти «мовного» закону триває в Харкові із 3 липня. Вона розпочалася в центрі міста на майдані Свободи, і після судових заборон її учасники кілька разів змінювали місце проведення. Останнім часом акція проходить в центрі Харкова біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Фото kharkiveurofoto.com

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