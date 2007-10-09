МБРР вивчає харківські тепломережі

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) вивчає систему централізованого теплопостачання Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, робота провадиться в рамках проекту вивчення системи централізованого теплопостачання по Україні в цілому за Програмою допомоги у сфері управління енергетикою.

Питання співпраці були обговорені представниками МБРР у понеділок під час зустрічі з в.о. заступника Харківського міського голови – директором Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Сергієм КАДИГРОБОМ. Як відзначено в ході зустрічі, МБРР має намір вивчити можливості сектору теплопостачання в Україні, після чого одному з міст Банк має намір надати технічну і фінансову допомогу.

За словами менеджера проекту Пітера ЙОХАНСЕНА, цього тижня представники Банку планують відвідати Дніпропетровськ, щоб визначитися остаточно з містом, де буде реалізований пілотний проект. Як потенційні конкуренти харків`ян у цьому питанні розглядаються також Донецьк і Запоріжжя.

Остаточне рішення з цього питання представники Банку пообіцяли прийняти вже до кінця поточного тижня.