Герої України, ректори вузів, відомі харків’яни підписали меморандум з Бережною

Харків. 25 вересня. УНІАН. Ряд найвідоміших представників громадськості Харкова підписали Меморандум про створення громадської ради при кандидатові в народні депутати України Ірині Бережній та спільних діях щодо підтримки реалізації її ініціатив як народного депутата.

Як повідомляє Status Quo, Меморандум підписали близько 50 осіб, серед яких - авторитетні вчителі та медики, ректори харківських вузів і керівники промислових підприємств, студентськи та профспілкові лідери, діячі науки, культури і мистецтва, фізкультури і спорту.

Харків`яни, що підписали Меморандум, підтримують ініціативу І.Бережної про створення у Верховній Раді нового скликання депутатської групи, яка б ефективно працювала на благо харків`ян. Так само, як указується в Меморандумі, вони підтримують наміри кандидата в народні депутати І.Бережної зробити все від неї залежне, аби Харків став центром відродження науки і промисловості, містом з доступною медициною, високою якістю життя, справедливим розподілом соціальних благ, містом з гідними зарплатами і пенсіями. Крім того, харків`яни, що підписали Меморандум, готові допомагати реалізовувати ініціативи Бережної, виписані в її виборчій програмі «За майбутнє харків`ян! За Харків!».

Як зазначив ректор Харківського університету будівництва та архітектури Юрій Шкодовський, який також підписав Меморандум і увійшов до громадської ради, підписаний документ - важливий для спільного вирішення проблем, що існують у місті.

«Я поділяю розуміння народного депутата Ірини Бережної, яка запросила мене до громадської ради як фахівця з архітектури та урбаніста. І якщо народний депутат контактує з моїм університетом і зі мною особисто, роблю виновки, що багато що вдасться зробити спільними зусиллями. Оскільки на своєму досвіді переконаний, що економіку в повітрі побудувати не можна. Економіка будується на конкретній землі, на конкретних територіях, в конкретному середовищі, яке складається з житлових будинків, будівель, споруд, садків, шкіл, театрів. Це все потрібно враховувати, а для цього потрібні професійні знання», - сказав Ю.Шкодовський.

Як відмітила І.Бережна, головна мета підписаного меморандуму - це спільна робота на благо Харкова. «Люди, які підписали меморандум і увійшли до громадсьої ради, виявили до мене високу довіру. Своє завдання я бачу не лише в тому, щоби ініціювати закони, але й знаходитися на постійному зв`язку з харків`янами. На цьому я вибудовую свою роботу народного депутата», - сказала І.Бережна.

Меморандум про створення громадської ради при кандидатові в народні депутати України Ірині Бережній та спільних діях щодо підтримки реалізації її ініціатив як народного депутата підписали, зокрема, ректор Харківської національної академії міського господарства Володимир Бабаєв, головний лікар Харківської міської студентської лікарні №20 Марина Бакуменко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Бандурка, заслужений майстер спорту, чемпіонка світу Тетяна Бережна, олімпійський чемпіон Віктор Рубан, генеральний директор ПАТ «Хартрон» Микола Вахно, директор Харківського машинобудівного заводу «ФЕД» Олександр Жданов, головний лікар пологового будинку №3 Людмила Зуб, керівник Асоціації багатодітних матерів (сімей) Харкова Юлія Ібрагім, народний художник України Віктор Ковтун, дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський, ректор Харківського національного аерокосмічного університету ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Володимир Кривцов, генеральний директор Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» Іван Неклюдов, генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, Герой України Анатолій М’ялица, генеральний директор харківського об`єднання «Комунар» Любомир Сабадаш, ректор Національного університету цивільного захисту України Володимир Садковий, ректор Національного технічного університету «ХПІ» Леонід Товажнянський, ректор Національного фармацевтичного університету Валентин Черних. Також Меморандум підписали голови і представники ветеранських, громадських і партійних організацій, а також організацій інвалідів Великої Вітчизняної війни.

І.Бережна балотируєтся в народні депутати по 169-му округу (Київський район, частина Московського району Харкова) від Партії регіонів.