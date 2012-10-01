У Харкові розпочалася міжнародна конференція країн «Ріст кристалів»

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Харкові на базі НТК «Інститут монокристалів» розпочала свою роботу наукова конференція країн СНД «Ріст кристалів».

Привітали учасників конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко та член-кореспондент РАН Михайло Ковальчук.

«Для мене велика честь бути присутнім тут і вітати учасників цього форуму. Інститут монокристалів як місце проведення цього форуму обраний не випадково. Інститут за свою більш ніж півстолітню історію став одним з визнаних світових лідерів у цій галузі, і сьогодні його продукція затребувана в усьому світі. Про це говорять міжнародні зв`язки, які все більше розширюються з року в рік . На сьогоднішній момент інститут має свою унікальну особливість - це повний науковий цикл від ідеї через експерименти до наукових розробок та впровадження їх у виробництво всіляких новацій», - сказав М.Добкін.

У свою чергу В.Семиноженко звернув увагу на все більш зростаючий інтерес у світі до теми кристалів.

«Ця конференція мала довгий шлях. Якщо говорити в історичному розрізі останніх двох років, то сталося кілька масштабних подій у цій сфері. Були великі конференції в Пекіні, Росії, в Україні, в Глазго, була спроба створення Європейської асоціації зі зростання кристалів. Ця активність показує, що, незважаючи на класичний науковий напрям - методи росту кристалів, їх дослідження, різні способи обробки кристалів, наука ставить все більш цікаві завдання. Я вдячний усім присутнім за участь у цій конференції. Ми вибрали правильне місце - Харків як наукову столицю України, і правильну тему, яка сьогодні всіх зібрала в цьому залі і протягом тижня буде збирати на різних сесіях та круглих столах», - зазначив В.Семиноженко.

В ході конференції будуть зачитувати свої доповіді понад 250 науковців з України, Росії, Білорусі, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Чехії, Південної Кореї та інших країн. Основна увага буде приділятися таким стратегічним напрямкам, як розвиток енерго- та ресурсозберігаючих технологій одержання кристалів і створення нових видів цінних для практичного використання кристалів.