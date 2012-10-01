Тимошенко заявляє, що їй видали документи на виписку

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що отримала документи на виписку з лікарні.

Про це йдеться в опублікованій на сайті «Батьківщини» її заяві, яку сьогодні біля харківської лікарні «Укрзалізниці», оприлюднив захисник Олександр Плахотнюк.

«Зараз, у ці хвилини, коли я пишу це звернення, щоб зламати мене та мою волю, навколо мене зварюють нову клітку, додаткові грати, забирають необхідні предмети користування, закрили на ключ туалетну кімнату та поставили навколо мене потрійну кількість охорони. Пенітенціарна служба дала мені папірець про припинення лікування та виписку з лікарні, як чергову помсту за мою позицію. Але вони мусять усвідомити, що все це – марна праця, у мене не таке теляче серце, як у цих офіцерів при службі. Зі мною їм просто не буде», - пише вона.

Ю.Тимошенко нагадує, що у п’ятницю, 28 вересня, з 16.00 в клініці «Укрзалізниці» вона розпочала акцію протесту, «таку, яку можу в цих умовах». «В цей день мене вкотре позбавили права на щомісячне побачення з людьми, яких, за законом, має право визначати сам ув’язнений. Це право прямо передбачене Кримінально-виконавчим кодексом для кожного, хто опинився за гратами, і цілком зрозуміло, що ніяких лімітів побачень я не вичерпала. Але для політичних в’язнів цей закон не діє», - наголошує вона.

«На знак протесту я не повернулася в тюремну палату і дві доби, включаючи дві ночі, знаходилася просто на підлозі біля дверей, куди протизаконно не допустили моїх колег, і наполягала на тому, щоб закон про їх допуск було виконано», - йдеться в заяві.

Ю.Тимошенко зауважує, що суть її протесту не в боротьбі за особисті права, хоча, на її переконання, саме на цьому буде «спекулювати вся пропагандистська машина режиму».

«Я прошу чесних журналістів їм у цьому не допомагати. Головна мета мого протесту – привернути увагу до того, що в країні Януковича більше не існує законів для всіх 46 млн. людей. Силу законів поцупили разом з «Укртелекомом», Межигір’ям, грошима на Євро та всім іншим. В країні Януковича закони більше не виконують функцію фундаментальної основи життя країни», - наголошує в заяві колишній прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Ю.Тимошенко О.Плахотнюк заявив сьогодні, що стан здоров’я екс-прем’єра внаслідок дводенного лежачого протесту в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові погіршився.

«Стан здоров’я, сказати погіршився – це нічого не сказати. Я знаю про те, що вже один з лікарів заявив, що все, що було зроблено з нею до п’ятниці, тобто всі процедури, які проведені до п’ятниці, в це дводенне перебування на підлозі звело нанівець», - сказав О.Плахотнюк.

Він зазначив, що це сказав український лікар, але не уточнив, хто саме.

За словами адвоката, під час протесту екс-прем’єр не вживала їжі.

Довідка УНІАН, Ю.Тимошенко оголосила лежачу акцію протесту 28 вересня після того, як керівництво Качанівської колонії відмовило їй у зустрічі з соратниками Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Григорієм Немирею.

30 вересня ДПтС повідомила, що Ю.Тимошенко «у порядку виключення» отримала дозвіл на побачення зі своїми соратниками 2 жовтня. Побачення триватиме до півтори години.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Державна пенітенціарна служба України повідомила, що порушуватиме питання про доцільність подальшого перебування ув`язненої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в Центральній клінічній лікарні «Укрзаліниці» у Харкові.

«Керівництвом Державної пенітенціарної служби України прийнято рішення ініціювати питання перед медичною комісією лікарів, які займаються реабілітацією ув’язненої Ю.Тимошенко вже протягом 5 місяців, про доцільність подальшого її перебування у стаціонарному закладі», - говориться в повідомленні.

«Зважаючи на неправомірну поведінку ув’язненої, порушення охоронного режиму з боку її захисника та однопартійців, також зважаючи на значне розширення рухової активності ув’язненої, ДПтС України готує офіційне звернення до членів медичної комісії з проханням надати обґрунтування про доцільність чи недоцільність подальшого утримання ув’язненої Ю.Тимошенко у відділенні лікарні ЦКЛ № 5 м. Харкова», - йдеться у повідомленні прес-служби ДПтС.