Яценюк не бачить доцільності проводити з’їзд для корекції виборчих списків

Харків. 2 жовтня. УНІАН. На сьогодні немає необхідності проводити партійний з’їзд Об’єднаної опозиції для корекції виборчих списків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» у Харкові після зустрічі із екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко заявив один із лідерів Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

«На даний момент доцільності проведення такого з’їзду немає», - сказав А.Яценюк.

Заступник голови ВО «Батьківщина» Олександр Турчинов також зазначив, що під час зустрічі у лікарні Ю.Тимошенко із лідерами Об’єднаної опозиції були обговорені в тому числі питання партійних списків.

На знімку: лідери опозиції Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов на брифінгу після зустрічі з Юлією Тимошенко. Харків, 2 жовтня 2012 р.