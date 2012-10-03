Матч Металіст - Шахтар судитиме Віталій Годулян

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Стала відома бригада арбітрів, яка проводитиме матч 11-го туру «Металіст» (Харків) – «Шахтар» (Донецьк).

Арбітр матчу - Віталій Годулян (Одеса), асистенти: Микола Левко (Чернівці), Семен Шлончак (Черкаси). 4-й арбітр - Віктор Швецов (Одеса).

Як повідомляє прес-служба харківського клубу, у нинішньому сезоні В.Годулян проводив за участю «Металіста» матч 7-го туру, в якому харків`яни на своєму полі перемогли криворізький «Кривбас» з рахунком 3:1. Рефері виніс 4 попередження: 2 - гравцям «Металіста» і 2 - гравцям суперника.

Матч 11-го туру між «Металістом» і «Шахтарем» відбудеться 7 жовтня у Харкові на стадіоні «Металіст».