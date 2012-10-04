На виборчих дільницях Харківщини встановлено близько 500 відеокамер

Харків. 4 жовтня. УНІАН. В Харківській області встановлено 488 програмно-апаратних відеокомплексів для спостереження за процесом голосування на виборчих дільницях.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови - керівника апарату ХОДА Василя Хому.

За його словами, програмно-апаратні комплекси складаються з двох відеокамер та портативного комп’ютера із доступом до мережі Інтернет і встановлюються з метою забезпечення прозорості виборів.

«Відеоспостереження буде здійснюватися з початку до закінчення голосування. Відеокамери мають так розміщуватися в приміщеннях, щоб не порушувати волевиявлення громадян, але водночас повинні забезпечити чесніть і прозорість виборів. Має бути видно, як видаються бюлетені, як триває процес їх оформлення, як люди розписуються в списках. Але в кабінках має відбуватися таємне голосування, де громадянин особисто визначається щодо кандидатів чи партії, за яку він хоче проголосувати», - сказав В.Хома.

Він поінформував, що після закінчення голосування і до підписання протоколу відеоспостереження буде здійснюватися в режимі запису, і після того, як будуть підписані сторінки протоколу дільничної виборчої комісії, голова дільничної комісії повинен підійти до відеокамери і продемонструвати всі підписані сторінки протоколу. Відеозаписи мають зберігатися не менше одного року з дня встановлення результатів виборів.

«Встановлення відеокамер - це не формальне явище. Це процес забезпечення прозорості, відкритості і чесності виборчого процесу. Для того щоб не було сфальсифіковано волевиявлення громадян, для того, щоб пізніше, якщо у когось виникнуть якісь сумніви, можна б було продивитися відеозапис і встановити, наскільки процес відповідав вимогам чинного законодавства», - зазначив В.Хома.