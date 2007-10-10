У Харкові пограбовано «Дружбу – 78»

Харків. 10 вересня. УНІАН. У Харкові здійснено пограбовання хокейного клубу-школи «Дружба-78».

Як повідомили кореспонденту УНІАН члени батьківського комітету «Дружби-78», це сталося сьогодні вночі – учора пізно ввечері всі речі були на місці, а коли учні і тренери пришли на заняття, їх не стало.

За стін у коридорах, роздягалень знято близько 600 стендів, понад тисячу фотографій випускників «Дружби-78», учнів, тренерів, загальна сума збитків становить близько 150 тис. грн. сказав співрозмовник агентства.

На знімку:головний тренер Іван Правилов і Дайнюс Зубрус на тренуванні з учнями "Дружби-78"

Крім того, за його словами», «у роздягальні зафарбовано фарбою емблему клубу, запльовані двері. У буфеті здійснено наругу над великим портретом випускника школи, нинішнього хокеїста клубу НХЛ « Нью Джерсі Девілс» Дайн юса ЗУБРУСА – емблему «Дружби-78» на його грудях заклеїли гербом України з тризубом».

На знімку:настінне панорамне фото Дайнюса Зубруса у буфеті Харківської СДЮСШОР. Нагрудну емблему на майці вихованця "Дружби-78, нинішнього хокехста НХЛ заклеєно гербом України.

На запитання, хто це міг зробити, співрозмовник зазначив, що на прохідній Харківської середньої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву, у стінах якої тренуються хокеїсти «Дружби-78», «несе варту воєнізована охорона». «Без відома керівництва СДЮСШОР, - зазначив він, - до школи ніхто не зайде, а старшокласники СДЮСШОР сьогодні відверто насміхалися над нашими дітьми».

За словами члена батьківського комітету, «пограбування, ймовірно, є черговим кроком у нагнітанні давнього конфлікту між керівництвом СДЮСШОР і клубом «Дружба-78». «Міліція поінформована і розбирається», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, влітку цього року батьки хокеїстів «Дружби-78», які перебували на міжнародному турнірі «One Hockey» у Філадельфії, заявили, що проситимуть своїм дітям притулку у США. Вимоги батьків вилилися у цілу низку протестів у Харкові і Києві.

Минулого року стосовно трьох тренерів «Дружи-78» була порушена кримінальна справа. Два з них - Володимир ЄРЬОМІН (за порушення підписки про невиїзд) та Олег ЧЕКРИШОВ (за рішенням слідчого) влітку 2007 р. були взяті під варту до Харківського СІЗО. Третій фігурант справи – Іван ПРАВИЛОВ, головний тренер «Дружби-78», – зараз знаходиться у США. Справа пов’язана з інцидентом у серпні 2006 р. у приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли з боку керівника школи був застосований газовий пістолет під час конфлікту, який виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» та керівниками школи.

Довідка УНІАН. Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.ПРАВИЛОВА є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78», зокрема, Дайнюс ЗУБРУС, виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Кілька років тому у хокейному середовищі виник конфлікт у зв`язку із забороною колишньому капітану «Дружби-78» Єлизаветі РЯБКІНІЙ і нападаючій команди Вікторії МИКОЛЕНКО брати участь у чоловічих чемпіонатах України. Восени 2005 року близько 20 юних вихованців «Дружби-78», зокрема Є.РЯБКІНА і В.МИКОЛЕНКО, виїхали з України для продовження навчання в приватних коледжах США.