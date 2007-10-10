Первомайський викликає тривогу у Києва

Харків. 10 жовтня. УНІАН. У Кабінету міністрів викликає занепокоєння рівень підготовки до зими п`яти міст України, серед яких і Первомайський, що на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів заявив міністр з питань ЖКГ Олександр ПОПОВ.

За його словами, занепокоєння викликають міста Степногірськ (Закарпатська область), Кіровоград, Первомайськ (Харківська область), Алчевськ (Луганська область), щодо якого немає особливих претензій, проте спостерігається недостатнє використання коштів, виділених для локалізації ситуації, що виникла взимку 2006 року, а також Одеса, де є проблеми, що стосуються ТЕЦ.

Нагадаємо, в Алчевську взимку 2006 року в результаті аварії на 2-х котельних без тепла залишилося все місто.

О.Повов зазначив, що на сьогоднішній день рівень підготовки комунальних підприємств України до роботи в осінньо-зимовий період є задовільним, показники готовності перевищують торішні.

За його словами, в 2007 році краще, ніж минулого року, йде підготовка до опалювального сезону котельних, водопровідних і каналізаційних мереж, житлового господарства і прибиральної техніки.

За даними облдержадміністрацій, ситуація в регіонах виглядає таким чином – до роботи в зимових умовах підготовлено 22 тис. 257 котельних, або 99,3%. Завершено роботи з підготовки котельних у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях і в Севастополі. Нижчими темпами йде робота в цьому напрямі у Вінницькій, Львівській, Чернігівській, Херсонській областях, найнижчий рівень в Запорізькій області – 97,6% і Кіровоградській – 97%.

До початку опалювального сезону, за словами О.ПОПОВА, підготовлено 28 тис. км теплових мереж (у двотрубному численні), або 99,3%. На 100% проведено роботи в АРК, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, містах Києві і Севастополі. При цьому О.ПОПОВ відзначив, що Севастополь першим завершив підготовку до опалювального сезону за всіма напрямками.

Нижче середнього показники в цьому напрямі у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській областях, найнижчий показник у Запорізькій області – 91,7%.

На сьогодні відремонтовано 500 тис. 836 центральних теплових пунктів, або 98,2%.

У водопровідно-каналізаційному господарстві – підготовлено 99,2% водопровідних мереж і каналізаційних – 99,8%. Також підготовлено більше 99% насосних станцій, водопровідних і очисних споруд. Нижче, ніж у середньому по Україні, ці роботи проводяться в АРК, Київській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях, найнижчий показник у Львівській області – 92,6%. І це, за словами О.ПОПОВА, у міністерства викликає особливе занепокоєння.

У сфері житлового господарства комплексно підготовлено до зими 99,6% об`єктів. Позитивні результати - в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій областях і Севастополі, нижчі показники – в Харківській, Чернігівській, Закарпатській областях.

Міністр зазначив, що не завершено ще підготовку об`єктів соціальної сфери у Вінницькій, Кіровоградській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській і Донецькій областях, найнижчий показник підготовки в Харківській області – 98,7%, там не підготовлено до зими 15 шкіл, 1 дитячий сад і 22 лікарні.

Міськелектротранспорт підготовлено на 94%, повідомив О.ПОПОВ.