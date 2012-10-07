У Харкові пройшов осінній бал хризантем

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Екопарку, який належить бізнесменові і меценату Олександру Фельдману, пройшов осінній бал хризантем.

На великій території Екопарку, що розташований у північному передмісті Харкова (Київське шосе), учасники балу могли помилуватися безліччю квіткових композицій, створених харківськими фольклористами.

Загалом було продемонстровано кілька десятків різних видів хризантем, виведених вітчизняними і зарубіжними колекціонерами.

Промовляючи на урочистій церемонії відкриття балу, О.Фельдман зазначив, що свято, яке у неділю подарувала харків’янам його дружина Валерія, на цьому не скінчиться - виставки квітів планується проводити щорічно. «Приходьте сюди, на наші свята, і навесні, і влітку», - запросив усіх О.Фельдман.

Для відвідувачів виставки грав симфонічний оркестр Харківської філармонії, відбулися виступи колективів бальних танців, пройшла виставка ретро-автомобілів.

Цього дня флористи змагалися за найоригінальнішу композицію з квітів, пройшов дитячий конкурс малюнків на асфальті.

Діти, які у неділю з батьками відвідали Екопарк, змогли поспілкуватися з тваринами і звірами, котрі тут живуть у максимально наближених до природи умовах.

Промовляючи на брифінгу, народний депутат України повідомив журналістам, що «Фонд Олександра Фельдмана» приступає до реалізації великого проекту - створення на території Екопарку спеціального комплексу для відпочинку та оздоровлення дітей, у тому числі дітей з особливими вадами, що потребують медичної реабілітації. За словами бізнесмена, тут буде створено, зокрема, спеціалізовану клініку, працюватимуть школа й дитсадок – все буде на безоплатній основі.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА