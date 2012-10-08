Ірина Бережна: новий КПК гарантує всім доступ до правосуддя

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Новий Кримінальний процесуальний кодекс, який набуде чинності вже наступного місяця, гарантує всім доступ до правосуддя.

Таку точку зору висловила народний депутат України Ірина Бережна під час Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої актуальним питанням застосування нового закону.

Конференція пройшла в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Свої думки щодо впровадженню нового кодексу в дію висловили понад 100 фахівців даної галузі.

«На цю науково-практичну конференцію запрошені різні представники правоохоронної діяльності, оскільки Кримінальний процесуальний кодекс, механізм впровадження якого сьогодні обговорюється, відноситься до всіх сфер кримінального судочинства, - відзначив ректор ХНУВС Олександр Бандурка. - Тому тут і представники внутрішніх справ, і прокурорської і судової системи, і, звичайно ж, науковці. Ми запросили народного депутата Ірину Бережну як одного з активних учасників процесу впровадження нового законодавства. Вона є членом комітету з питань правосуддя і має безпосереднє відношення до розробки кодексу. Ми об`єднали конференцію з виставкою техніки, оскільки цей УПК фактично закладає багато нового і в використання спецтехніки та гласні і негласні оперативно-розшукові слідчі дії».

У своїй доповіді народний депутат І.Бережна зазначила, що новий КПК побудований так, щоб забезпечити права і законні інтереси людини і громадянина та обмежити можливості держави щодо їх утиску. Серед нововведень КПК нардеп назвала зрівнювання прав прокурора і захисту, зміну порядку вибору та застосування заходів припинення, зокрема введення домашнього арешту. Так само згідно з новим КПК потерпілий матиме право застосовувати технічні засоби при проведенні процесуальних дій, а свідчення надаватимуться тільки в суді, що виключає можливість використання насильницьких дій по відношенню до підозрюваних.

«Завдяки цим нормам будь-яке «вибивання свідчень» втрачає сенс, - зазначає І.Бережна. - А у слідчих і прокурорів не буде мотивів тиснути на свідків і потерпілих, оскільки суд не візьме до уваги такі свідчення під час розгляду справ».

Нардеп наголошує, що новий КПК встановлює справедливий баланс між інтересами держави і особи, що притягається до кримінальної відповідальності, оскільки, з одного боку, передбачає сучасні інструменти для боротьби зі злочинністю, підвищує оперативність і ефективність кримінального судочинства, а з іншого, сприяє утвердженню гарантій прав людини і надає йому значні можливості для захисту.

Нагадаємо, що європейське співтовариство підтримало ухвалення КПК. Зокрема Комітет з прав людини Парламентської асамблеї ЄС високо оцінив положення нового Кримінального процесуального кодексу, відзначивши необхідність швидкого його введення в дію.

Довідка УНІАН. 13 квітня 2012 року Верховна рада України ухвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс України. КПК набуде чинності 19 листопада 2012 р.