В аеропорту «Харків» обговорили перспективи розвитку і співпраці

Харків. 8 жовтня. УНІАН. 27 вересня в Міжнародному аеропорту «Харків» пройшла Друга спеціалізована конференція «Літаємо з Харкова».

Її організатором виступила компанія «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського).

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, в конференції взяли участь провідні українські і зарубіжні туроператори та авіакомпанії, а також представники харківських обласної та міської адміністрацій.

Головною темою заходу стала співпраця туроператорів, авіакомпаній та аеропорту «Харків» - як результат, розвиток маршрутної мережі, плани на майбутнє. Учасники конференції обговорили також підсумки діяльності аеропорту в 2012 році і, зокрема, результати роботи аеропорту під час Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».

В цілому випробування єврочемпіонатом оновлені повітряні ворота Слобожанщини витримали з честю.

На цьому, зокрема, у своїй доповіді наголосив заступник генерального директора компанії «Нью Системс АМ» Віталій Недашковський. Він зазначив, що, незважаючи на досить стислі терміни підготовки до Євро-2012, керівництву і колективу аеропорту вдалося забезпечити гостям Харкова, які прибували на матчі європейської футбольної першості, високий рівень обслуговування і безпеки.

Акцент на професіоналізмі колективу харківського аеропорту зробив і генеральний директор компанії Swissport Україна Володимир Семенченко, підбиваючи підсумки співпраці двох компаній. За його словами, вже перші результати вселяють оптимізм і закладають міцний фундамент для тривалого взаємовигідного партнерства. Його думку підтримав і представник найбільшої російської авіакомпанії «Аерофлот» Ренат Кашаєв.

У свою чергу Сергій Степанов, заступник комерційного директора авіакомпанії «ЮТейр-Україна», поділився планами щодо розвитку бізнесу в Україні, в число яких входить і співпраця з Міжнародним аеропортом «Харків». Він окремо зазначив, що відкритий у червні 2012 р. прямий рейс Харків - Київ (Жуляни) - Харків (частота: 2 рази на день) на нових літаках Atr-72 (спільного виробництва Франції та Італії) виявилося дуже вдалим. С.Степанов також розповів, що авіаційний парк був оновлений і на існуючому рейсі ЮТейр Харків - Москва (Внукове) - Харків (частота: 2 рази на день), Atr-42, які раніше використовувалися на цьому маршруті, на початку вересня 2012 р. були замінені на реактивні Bombardier Crj-200. У найближчих планах авіакомпанії значиться відкриття прямого рейсу Харків - Баку - Харків.

У програмі конференції з доповідями також виступили менеджери ряду провідних українських туроператорів. Директор «Харківкурорт-сервіс» Ірина Ходирєва розповіла про запуск спільної програми і відкриття регулярного повітряного сполучення між Харковом та Чорногорією. Рейс виконується з Харкова в столицю Чорногорії, Підгорицю, щонеділі в партнерстві з авіакомпанією МАУ. Заступник директора з операційної роботи туроператора «Наталі Турс Україна» Ганна Корінна поділилася враженнями від співпраці з харківським аеропортом, одним з напрямів якого є розвиток туристичної галузі харківського регіону. ЛОдним з результатів співпраці туроператорів «Харківкурорт-сервіс» і «Наталі Турс Україна» стала організація регулярних трансферів із/в Міжнародний аеропорт «Харків» в/із довколишніх обласних центрів - таких, як Дніпропетровськ, Запоріжжя, Білгород. У планах - додати трансфер із Сум і Полтави. Окремо керівники відмітили, що завдяки тісній співпраці з аеропортом «Харків» прямі рейси Харків - Дубай і Харків - Барселона мають велику популярність серед туристів Харкова та довколишніх регіонів. Завдяки отриманому досвіду, у 2013 р. туроператором планується ще більше розширення маршрутної мережі Міжнародного аеропорту «Харків» з урахуванням потреб ринку.

Підсумовуючи результати конференції «Літаємо з Харкова», генеральний директор Міжнародного аеропорту «Харків» Володимир Васильченко зазначив, що цей захід «є свого роду лакмусовим папірцем, який дозволяє тримати руку на пульсі, отримувати актуальну інформацію, розвивати партнерські зв`язки та підвищувати свій професійний рівень. Іншими словами, зміцнювати свої позиції як аеропорту міжнародного рівня. Ми завжди готові реагувати на потреби туроператорів та авіакомпаній у розвитку нових напрямів».

Довідка УНІАН. «Харківкурорт-сервіс» (http://xkc.com.ua/) - туристична фірма, на ринку України працює 7 років. Основна діяльність компанії - виїзний і внутрішній туризм.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України (МАУ) - провідна українська компанія, заснована в 1992 р. 100% акцій МАУ знаходяться в приватній власності. Основна діяльність МАУ - пасажирські та вантажні перевезення. Флот МАУ складається з двох десятків літаків «Боїнг-737» різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА