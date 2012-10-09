Шурма спростовують інформацію про спалах менінгіту в області

Харків. 9 жовтня. УНІАН. У Харківській області немає підтверджених випадків захворювання на менінгіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма, коментуючи поширену у ЗМІ інформацію про спалах менінгіту в Зміївському районі області.

За його словами, у Зміївському районі діагностовано кілька випадків ентеровірусної інфекції, яка може мати схожі симптоми, але не є таким небезпечним захворюванням, як менінгіт.

«Отримавши результати ПЛР-досліджень, ми можемо однозначно сказати, що діагноз «менінгіт» не підтверджується. Діагностовано ентеровірусну інфекцію. Це інфекція, яка може мати різні прояви - мозкові, кардіологічні, абдомінальні, менінгіальні - але це не менінгіт. Сьогодні та паніка, яка поширилася в Зміївському районі, не має підстав. Спалаху немає, і такого захворювання у нас сьогодні немає», - сказав І.Шурма.

За його словами, про відсутність спалаху дозволяє говорити і невелика кількість хворих, оскільки така інфекція, як менінгіт, поширюється дуже швидко.

«Перша дитина, яку було госпіталізовано з підозрою на менінгіт, поступила в лікарню 8 вересня. Сьогодні 8 жовтня. Якби це був спалах інфекційного захворювання, то було б дуже багато хворих. А пацієнти, у яких зафіксована ентеровірусна інфекція, навіть не перебували в одному колективі. Це і діти, які відвідували дитячий садок, і ліцеїсти, і школярі. Тому зараз можна говорити, що джерело інфекції зараз локалізовано, оскільки немає нових випадків», - наголосив І.Шурма.