Бережна і Кернес привітали педагогів Київського району з Днем учителя

Харків. 9 жовтня. УНІАН. У Кіноконцертному залі «Україна» з Днем учителя привітали педагогів Київського району.

Як повідомляє Status quo, у святі взяли участь Харківський міський голова Геннадій Кернес і народний депутат України Ірина Бережна.

«Я вітаю з професійним святом людей, які вносять величезний внесок в освіту, своєю працею, бажанням роблять наше життя яскравішим, кращим, добрішим. Значення вчителя в суспільстві неоціниме, і дуже важливо, аби сьогодні ви відчували турботу з боку влади, а також повагу і пошану», - сказав Г.Кернес.

У свою чергу, І.Бережна зазначила, що для Харкова це свято має особливе значення, оскільки місто було й залишається столицею освіти. «Це свято великих людей, мудрості, добра, турботи. Ви вибрали благородну професію, тому що вчити і викладати - це покликання. Ви даруєте дещицю тепла своїм учням, тому сьогодні не знайдеться людини, яка б не згадувала своїх вчителів. Лише ви можете підібрати ключ до дитячого серця, і ви залишаєте в наших душах незгладимий слід. І я радію, коли бачу, як у своє професійне свято ви несете додому величезні оберемки квітів. Це - символ любові і нескінченної подяки тим, хто був і залишається наставником для вчорашніх і сьогоднішніх школярів, студентів та аспірантів. Щастя вам, тепла, здоров`я, благополуччя, і хай ваші серця завжди зігріває гордість за учнів», - сказала І.Бережна.

Кращим працівникам освіти вручили почесні грамоти виконкому Харківської міськради, подяки харківського міського голови, а також нагрудні знаки «Відмінник освіти України» та почесні грамоти Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України.

Г.Кернес та І.Бережна також привітали директора Департаменту освіти Ольгу Деменко з присвоєнням звання «Заслужений працівник освіти України». «Харків - лідер у сфері освіти. Величезна заслуга в цьому і місцевої влади, і Ольги Деменко. Я дуже рада, що указом Президента України вона отримала високе звання, від душі вітаю! А також у Вашій особі - всіх працівників освіти», - сказала І.Бережна.

Вона також повідомила, що цей день співпав з Днем юриста, а в залі є педагоги, які мають безпосереднє відношення до цієї професії. «У вас подвійне свято, і я хочу вас із ним привітати», - звернулася до присутніх народний депутат, яка, до того ж є Заслуженим юристом України.

Представники колективу педагогів Київського району також привітали у в День юриста І.Бережну і Г.Кернеса. «Я, звичайно, маю диплом юриста нашого харківського університету. Але хочу сказати, що Ірина Григорівна працює в законодавчому полі і створює нові закони, і я сподіваюся, працюватиме й надалі. Хай вона працює так, щоб і в майбутньому заслуговувати ваші аплодисменти», - зазначив Г.Кернес.

У якості подарунка І.Бережна запросила виступити перед педагогами свою подругу, народну артистку України Наталію Могилевську. Анонсуючи її виступ, І.Бережна сказала, що вони спільно готували і сюрприз: «Дуже часто, коли ви повністю віддаєтеся роботі, у вас деколи не вистачає часу спостерігати за тим, як дорослішають ваші власні діти. І це найбільша самопожертва з вашого боку в ім`я тисяч дітей, які щодня чекають вас у класі після дзвінка. Ви не розділяєте дітей на своїх і чужих. І вам за це - окрема подяка. Я радилася з моєю подругою Наталією Могилевською, який піднести вам особливий подарунок. Ми вирішили, що це буде виступ з Могилевською дочки вашого колеги, учениці 11-го класу 133-го ліцею мистецтв, переможниці фестивалю мистецтв «Співограй», лауреата міжнародних конкурсів «Музична парасолька» і «Чарівна Ялта» Наташі Савченко. Вона співатиме від імені всіх ваших дітей тільки для вас, дорогі вчителі», - сказала народний депутат.

Після того як співачка і школярка виконали пісню «Відірватися від Землі», Н.Могилевська привітала вчителів зі святом. За словами співачки, у кожного є свій талант, своя місія. «І мені здається, що це дивовижна місія - вміти просто, логічно і дохідливо пояснити те, чого інші молоді люди ще зовсім не розуміють. І мені здається, що це справжній талант. І хочеться побдякувати вам - вчителям за вашу працю. Я була ученицею, яка біля стін, які оточували вчителі, вбирала знання - так мені хотілося знань. Бажаю вам більше талановитих і жадібних до знань учнів. А в особистому житті - здоров`я і терпіння приділяти час власним дітям і сім`ї», - сказала Н.Могилевська.

Говорячи про І.Бережну, Н.Могилевська заначила: «Я знаю Ірину давно, років десять. Ви знаєте, що ми дуже близькі подруги? Не знаєте. А я вам чесно скажу, що вона одна з найнадійніших і найсильніших жінок, яких я знаю. Вона хороша мама, вона завжди запропонує свою допомогу, вона завжди знає, коли тобі важко. Є люди, які народжені зробити добре для самого себе. Є люди, які народжені робити добре для своєї сім`ї. А є люди, у яких є сили, є можливість, є знання і енергія, щоб зробити добре для дуже багатьох людей».

«Я вважаю, що Перша столиця може пишатися тим, що саме Ірина Бережна - ця сильна вольова жінка - може представляти Харків, - підсумувала народна артистка.

Довідка. У Київському районі працює 70 установ освіти, зокрема 34 загальноосвітніх навчальних установи (16 тис. 775 учнів), 30 дошкільних навчальних установ (5220 вихованців), 6 позашкільних навчальних установ (3791 учнів). У 2012 р. додатково відкрито дві групи для 40 малюків у діючих дитсадках №123 і 464. В установах освіти району працює 2931 особа, зокрема 1893 педагоги. До нового 2012/2013 навчальному року відкрили один стадіон (гімназія №172), сім шкільних спортивних майданчиків, встановлено 13 комп`ютерних комплексів. Відремонтовано 10 покрівель, два спортзали, дві актові зали, вісім харчоблоків, приміщення двох груп у дитсадках, замінені вікна в 10 школах і 18 дитсадках, а також встановлені нові огорожі навколо 7 шкіл і 2 дитсадків.