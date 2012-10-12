Ярославський вважає, що Салигін гідний працювати у Верховній Раді

Харків. 12 жовтня. УНІАН. У законодавчу владу має йти людина, яка добре знає регіон і його проблеми, а головне - зможе їх вирішити.

На думку Олександра Ярославського, президента ФК «Металіст», у кандидата в депутати Верховної Ради по округу № 173 Василя Салигіна є всі ці якості, які дозволять йому бути ефективним представником Харківщини в парламенті.

Відеофрагмент ексклюзивного інтерв`ю О.Ярославського, яке він дав для АТН, розміщене на сайті агентства.

Довідка УНІАН. Василь Салигін - кандидат у депутати Верховної ради України по округу №173 міста Харкова. Бізнесмен, народний депутат України III і IV скликань (член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки). Голова Харківської обласної ради (2006-2008), заступник голови Державної митної служби України (2010).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА