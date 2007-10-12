Широка коаліція неприпустима – представники інтелігенції

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Представники харківської інтелігенції звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з відкритим листом, у якому заявляють про неприпустимість створення широкої парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, автори листа вважають, що позачергові вибори до Верховної ради є знаковою подією в історії України, їх проведення засвідчує непорушність в країні конституційного ладу та невідворотність політичного покарання тих, хто нехтує законодавством, а результати виборів засвідчують те, що український народ не простить спроби ревізії свого волевиявлення тим, хто цього прагнув.

На думку авторів листа, «в суспільстві з`явилась реальна надія на те, що вибір кожного може впливати на стратегію і принципи розвитку держави, і тепер очевидно, що політичні сили, яким народ виявив довір’я, мають нести відповідальність перед виборцями, адже саме вони довірили їм владу».

Попри «напруженість, а почасти й драматизм виборчої кампанії», представники інтелігенції вважають, що всі були свідками й учасниками відкритого, демократичного змагання ідеологій, конкуренції різних точок зору на принципи розвитку держави.

«Нас радують результати виборів: Блок Юлії Тимошенко і НУ-НС разом отримали більшу підтримку виборців, ніж їхні опоненти. Ця перевага невелика, однак вона поза всяким сумнівом. Саме тому ці політичні сили мають повне конституційне право сформувати коаліцію більшості у Верховній раді і на її підставі утворити Уряд. Цим правом БЮТ і НУ-НС повинні безумовно скористатися», - йдеться в листі.

Його автори вважають, що «так вирішив народ України, і його волею ніхто не може нехтувати. Ті, хто на фініші виборчої кампанії опинилися на другому плані, повинні це визнати».

«Що ж до створення так званої широкої коаліції, про що зараз дебатується в суспільстві, то ми вважаємо це неприйнятним, оскільки довір’я виборців до політичних сил буде підірваним, а саме об’єднання в широку коаліцію перетворить дострокові вибори в черговий фарс», - заявляють автори листа.

«Кожні вибори називають переможців і тих, хто програв. Та будь-які якісні зміни в суспільстві, а задля цього, власне, виборчі кампанії і проводяться, неможливі без сильної, конструктивної опозиції. Саме вона в демократичній країні покликана виконувати роль «народного контролера» дій влади. Ми абсолютно впевнені, що без сильної, професійної опозиції не може бути чесної влади і навпаки. І якщо мета обранців народу – процвітання держави, добробут її громадян, то завдання політичної опозиції набагато об’ємні суто контрольних функцій. Пошук кращих вирішень проблем країни – друге, не менш важливе завдання опозиції. Таке покликання тих, хто контролює владу і самим їй допомагає – почесна місія для опозиційних сил в демократичній країні. Виходячи з цього, вважаємо, що ніхто не має права лякати народ якимось поділом – Україна єдина соборна держава», - вважають представники інтелігенції.

«Наше звернення до Вас, вельмишановний пане Президенте, - пишуть автори листа, - викликане тим, що ми виступаємо проти створення широкої коаліції. Народу слід надати можливість реально оцінити роботу тих, кому він довірив країни. Відповідальність ця не може бути розмитою в якомусь широкому форматі влади».

Звернення підписали, зокрема: Герой України, заслужений працівник сільського господарства О.КУДРЕВИЧ, засл. арт. України Л.ОМЕЛЬЧЕНКО, засл. машинобудівник України Г.ГРИЦЕНКО, народний депутат України 1 скликання, В.КОРЖИК, засл. лікар України, М.БЕРЕЗКА ( всі - депутати Харківської облради), директор Валківського краєзнавчого музею, засл. працівник культури України. Т.ПОЛІЩУК, Близнюківський селищний голова Г.КОРОЛЬ, засл. юрист України Т.ГАВРИШ,

Академік М.ОМАРОВ, доктор фізико-математ. наук, народний депутат України І скликання В.ЩЕРБИНА, канд. фізико-математ. наук Р.ЯРОВА.