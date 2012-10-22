На Харківщині у вівторок можливий дощ

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Завтра в Україні утримається помірно тепла погода з невеликими опадами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у північній частині, а вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, на крайньому півдні 7-12°; вдень 10-15°, на Закарпатті та в південних областях 14-19°, в Криму до 22°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вночі туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 3-8° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.