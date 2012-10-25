Янукович запустив буріння першої пошукової свердловини «Біляївська-400»

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович сьогодні взяв участь у початку буріння першої пошукової газової свердловини «Біляївська-400» на Харківщині в селі Веселе Первомайського району в рамках договору про спільну діяльність компанії Shell і ДК «Укргазвидобування».

Як передає кореспондент УНІАН, Президент зазначив, що початок такого роду робіт є «знаменної подією для нашої країни».

Президент відзначив, що умови, які сьогодні створює Україна для бізнесу та інвестицій «мотивовані для інвесторів». Дуже важливо при цьому, зазначив Президент, забезпечення екологічного захисту і застосування одних з найкращих технологій у світі.

За словами Президента, таким чином Україна стала однією з тих країн, які створюють сучасні умови, що дозволяють отримувати газ із таких глибин і такого грунту.

Сьогоднішня подія, зазначив В.Янукович, є яскравим прикладом співробітництва з нашими партнерами.

Він також відзначив, що компанія Shell на сьогодні вже створила близько 2 тисяч робочих місць в Україні.

Довідка УНІАН. Буріння свердловини Біляївська-400 відбувається згідно з договором про спільну діяльність компанії Shell і ДК «Укргазвидобування». Договір передбачає проведення пошуку, розвідки та видобування вуглеводів на ліцензійних ділянках площею близько 1300 кв. м в Харківській області. Частки Shell і ДК «Укргазвидобування» у проекті становлять 50% кожна. Заплановані терміни буріння першої пошукової свердловини 5-6 місяців. Мета буріння – пошук покладів природного газу в ущільнених піщаниках.

Shell є модератором спільної діяльності. Початковий етап пошуково-розвідувальних робіт передбачає певну програму, в тому числі буріння ще 1-2 пошукових свердловин протягом 3-4 років. Після завершення початкового етапу пошуково-розвідувальних робіт витрати Shell на спільну діяльність можуть досягти 200 млн. дол.

На знімку: Президент України Віктор Янукович на церемонії початку буріння першої пошукової свердловини «Біляївська-400».

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