Спілка журналістів пропонує реалізувати на Харківщині проект роздержавлення ЗМІ

Харків. 4 листопада. УНІАН. Національна спілка журналістів України запропонувала реалізувати в Харківській області пілотний проект з роздержавлення ЗМІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідну пропозицію висунув керівник НСЖУ Олег Наливайко під час зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом Добкіним.

«У нас відбулася зустріч з журналістським активом, де була розмова про роздержавлення. Зараз планується прискорення проекту з роздержавлення, який знаходиться в уряді. Ми шукаємо редакції, які захочуть взяти участь у пілотному проекті, а також голів районних, обласних адміністрацій, які могли б стати нашими союзниками в цьому експерименті», - сказав О.Наливайко.

Голова ОДА підтримав ініціативу Спілки журналісті, але висловив певне застереження.

«Я підтримую цю ідею, якщо це буде реально для здійснення і не потребуватиме створення якоїсь штучної непрацездатної структури, яка буде вимагати підтримки. Можна буде прописати перехідний період від 2 до 5 років, щоб передбачити законну підтримку цих видань на першому етапі», - сказав М.Добкін.

У ході зустрічі сторони обговорили питання підтримки діалогу між владою та ЗМІ, а також поділилися найближчими планами розвитку інформаційного простору на Харківщині.

Зокрема, М.Добкін повідомив, що в Харківській області вже розпочато роботу з будівництва прес-клубу, який об`єднав би всіх журналістів регіону.

«Ми реалізуємо цю ідею - зробимо прес-клуб, який стане виключно журналістським майданчиком без політики і бізнесу, щоб була можливість з професійної точки зору в прямому ефірі обговорити якусь ситуацію, а люди самі потім робили висновки. Я гадаю, це буде цікаво», - зазначив М.Добкін.

Крім цього, в ході зустрічі голова області і керівник НСЖУ обговорили перспективи створення так званої національної прес-карти, яка стане певним реєстром усіх журналістів України.

Як повідомляв УНІАН, О.Наливайко також заявив про те, що харківська Школа юного журналіста, організована управлінням у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації і діє з 2010 року, отримає підтримку з боку НСЖУ. Зокрема, за його словами, найближчим часом буде підготовлений репортаж про Школу, який опублікують на сторінках журналу «Журналіст України». Крім цього буде розглянуто можливість включення учнів Школи до Всеукраїнського конкурсу «Шанс».

«У нашому конкурсі «Шанс» переможці на безконкурсній основі можуть бути зараховані в профільні вузи. Я гадаю, учні Школи юного журналіста також повинні отримати таку можливість. Крім цього тему вашої Школи можна підняти на всеукраїнському рівні - зробити репортаж у журналі «Журналіст України», щоб про цей проект знали в країні», - сказав О.Наливайко.

Фото сайту ХОДА