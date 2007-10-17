В центрі Харкова відновлено електропостачання
07:29, 17 жовтня 2007Харьків
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Причини збою повідомлять пізніше
Харків. 17 жовтня. УНІАН. У Центрі Харкова відновлено електропостачання, яке було припинене у вівторок на кілька годин у зв’язку з аварією.
За повідомленням прес-служби «Харківобленерго», енергопостачання повністю було відновлене о 13.20.
Причиною припинення подачі світла стала несправність на підстанції одного з трансформаторів. Після переходу на другий трансформатор сталося аварійне відключення.
Внаслідок аварії без світла залишилася центральна частина Харкова. Був призупинений рух кількох тролейбусних (3, 5, 6) і трамвайних (2, 3, 5, 6) маршрутів.
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