Волинь – Металіст 2:8

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Контрольний матч, який був зіграний у вівторок між харківським Металістом і Волинню у Луцьку, завершився з рахунком 2:8.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста, команда вимушена була заповнити паузу у Чемпіонаті України, викликану виступами збірної у відбірковому турнірі Чемпіонату Європи-2008.

Голи забили: Лісовий (38), Алозі (43, Хачериді) - Слюсар (17), Курилов (48,54), Данилов (54), Міщенко (69), Ребенок (80), Зезе (83), Костюк (90).

Наступну гру Чемпіонату України Металіст зіграє вдома з командою Харків 21 жовтня.

Зараз команда з 23 очками перебуває на 4-му місці турнірної таблиці. ФК Харків посідає 12-ту сходинку (13 очок).

Лідирують Шахтар (34), Дніпро (25) і Динамо (24).

Чорноморець і Таврія відстають від Металіста на 5 очок.