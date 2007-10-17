Волинь – Металіст 2:8
Контрольний матч
Харків. 17 жовтня. УНІАН. Контрольний матч, який був зіграний у вівторок між харківським Металістом і Волинню у Луцьку, завершився з рахунком 2:8.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста, команда вимушена була заповнити паузу у Чемпіонаті України, викликану виступами збірної у відбірковому турнірі Чемпіонату Європи-2008.
Голи забили: Лісовий (38), Алозі (43, Хачериді) - Слюсар (17), Курилов (48,54), Данилов (54), Міщенко (69), Ребенок (80), Зезе (83), Костюк (90).
Наступну гру Чемпіонату України Металіст зіграє вдома з командою Харків 21 жовтня.
Зараз команда з 23 очками перебуває на 4-му місці турнірної таблиці. ФК Харків посідає 12-ту сходинку (13 очок).
Лідирують Шахтар (34), Дніпро (25) і Динамо (24).
Чорноморець і Таврія відстають від Металіста на 5 очок.