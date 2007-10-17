ХТМ отримали ліміти газу для соцсфери

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Харківським тепловим мережам надані ліміти газу для забезпечення теплом соціальної сфери міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформував телефоном з Києва директор КП «ХТМ» Сергій АНДРЄЄВ.

Він пояснив, що Тепломережі одержали необхідний ліміт газу, що дозволить подавати тепло в лікарні, школи та дитячі сади і запустити низку котельних, які забезпечують будинки, що не підключені до магістралі центрального теплопостачання.