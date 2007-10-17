У Харкові пройдуть Дні грецької культури

Харків. 17 жовтня. УНІАН. З 18 по 28 жовтня 2007 міське товариство греків «Геліос» проводить традиційні Дні грецької культури у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, цього року вони приурочені державному святу Греції - Дню «Охі!».

Дні грецької культури відкриваються у четвер, 18 жовтня, о 18.00 у Будинку органної та камерної музики (вул. Університетська, 11) концертом солістки Харківської обласної філармонії, лауреата міжнародного конкурсу-фестивалю ім. Шаляпіна «Ялта-2004», члена товариства «Геліос» Лікариси ДМИТРІЄВОЇ «Мелодії любові».

Святкування Дня «Охі!» пройде 28 жовтня. В рамках свята виступить вокально-танцювальний ансамбль «Кенурья архі», відбудеться презентація грецької кухні, а також відбудеться збір коштів для надання допомоги громадянам Греції, які потерпіли від руйнівних пожеж.