Грошей у Первомайський від Кабміну не надійшло

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Два мільйона гривень, які пообіцяв направити Первомайському під час свого останнього візиту в Харківську область прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, на цей час ще не надійшли.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував перший заступник губернатора Володимир БАБАЄВ.

За його словами, під час візиту В.ЯНУКОВИЧ дав доручення направити вказану суму на підготовку Первомайського до нового опалювального сезону 2007-2008 років. Ці кошти Харківщина отримала лише теоретично. На практиці – жодної копійки на рахунки Держказначейства так і не надійшло.

В.БАБАЄВ зазначив, що всі кошториси узгоджені і захищені у Мінфіні, Мінжилкомхозі, Мінпромбуді та Мінекономіки.

«Таким чином, ми маємо всі законні права на використання вказаної суми, - сказав віце-губернатор, - але, нажаль, коштів немає».

Для вирішення проблеми облдержадміністрація працює з Мінфіном, у якому дивним чином загубились зазначені кошти. Сьогодні ж усі роботи з підготовки міста Первомайський до опалювального сезону виконуються виключно за рахунок власних обігових коштів, інформує сайт.