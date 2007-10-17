Світло на Сумській увімкнуть до 15.00
13:19, 17 жовтня 2007Харьків
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9 житлових будинків, банк, прокуратура чекають
Харків. 17 жовтня. УНІАН. Світло в будинках на Сумській вулиці, які були обезструмлені внаслідок пожежі у вівторок, може бути увімкнуте до 15-ї години сьогодні.
Про це повідомляють представники Харківобленерго.
Без світла залишаються 9 житлових будинків, відділення Укрсиббанку та приміщення прокуратури Київського району.
Пожежа сталася на Сумській, 47 близько восьмої вечора 16 жовтня. Близько 22.30 була ліквідована.
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