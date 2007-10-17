Світло на Сумській увімкнуть до 15.00

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Світло в будинках на Сумській вулиці, які були обезструмлені внаслідок пожежі у вівторок, може бути увімкнуте до 15-ї години сьогодні.

Про це повідомляють представники Харківобленерго.

Без світла залишаються 9 житлових будинків, відділення Укрсиббанку та приміщення прокуратури Київського району.

Пожежа сталася на Сумській, 47 близько восьмої вечора 16 жовтня. Близько 22.30 була ліквідована.