У Харкові не обстежено 387 котлів НТ

Харків. 17 жовтня. УНІАН. У Харкові існують реальні проблеми з пуском газового устаткування, і за останні два тижні вони тільки загострилися.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, про це заявив начальник територіального управління Держкомітету промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду в Харківській області Микола ДЕНИСЕНКО на позачерговому засіданні комісії з питань техногенної і екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ОДА.

Засідання було присвячене питанням забезпечення виконання вимог з безпечної експлуатації систем газопостачання та опалення, що стало особливо актуальним після вибуху у житловому будинку в Дніпропетровську і теплогенераторної в селі Супрунівка Полтавської області.

За даними М.ДЕНИСЕНКА, у Харкові на сьогодні ще не проведено експертне обстеження 387 котлів низького тиску. На 164 котлах не проведений огляд. З них: 67 котлів знаходяться в Червонозаводському районі, 40% - в Жовтневому, 31% - в Орджонікідзевському. Це становить відповідно 90%, 80% і 50% від усіх котлів вказаних районів.

Як було відмічено в ході наради, незважаючи на те, що «Харківгаз» і «Харківміськгаз» перед початком опалювального сезону повністю перевірили все експлуатоване устаткування, ситуація з вибухом у Дніпропетровську примусила ці структури провести позачергові перевірки всього газового обладнання.

Увага учасників наради була спрямована на той факт, що у Харкові близько 100 км газотранспортних мереж експлуатуються понад 50 років. Знос газових мереж Харкова становить від 20 до 60%, що, за словами фахівців, може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій.

Як відзначив М.ДЕНИСЕНКО, лише з початку цього тижня у Харкові виявлено 4 газопроводи середнього тиску, стосовно яких не було проведено технічного огляду. «Враховуючи те, що ці газопроводи прокладені в місцях масового перебування людей, ми маємо високий ступінь ризику», - зауважив М.ДЕНИСЕНКО. Як приклад він назвав підземний газопровід середнього тиску заводу ім. Шевченка, який прокладений поряд з трамвайною колією.

М.ДЕНИСЕНКО назвав проблемні об`єкти, які були виявлені інспекцією в період перевірки об`єктів до роботи в осінньо-зимовий період: котельна 1-ої лікарні в Ленінському районі (вул. Ленінградська, 80) і котельна Університету повітряних сил по вул. Клочківській, 228. Остання експлуатувалася з порушенням правил, і її робота була заборонена.

За підсумками засідання комісії з питань ТЕБ і НС перший заступник губернатора Володимир БАБАЄВ дав низку доручень, спрямованих на забезпечення безпеки опалювального сезону в Харківській області.