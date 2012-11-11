Матч Металіст - Карпати судитиме одеський арбітр
17:01, 11 листопада 2012Харьків
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Трансляція на телеканалі 2+2
Харків. 11 листопада. УНІАН. Матч 15-го туру Прем’р-Ліги Металіст - Карпати, який відбудеться сьогодні у Харкові, судитиме Віктор Швецов (Одеса).
Асистенти арбітра: Ярослав Трихліб (Дніпропетровськ), Наталя Рачинська (Київ). 4-й арбітр - Сергій Бойко (Іванків), повідомляє прес-служба Металіста.
Матч проходитиме на стадіоні «Металіст», початок - 19.30.
Згідно з прогнозом синоптиків, температура повітря у Харкові на момент гри - близько 0°C, пасмурно.
ТВ-трансляція на телеканалі 2+2.
Онлайн-репортаж - на офіційному сайті Металіста.
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