Матч Металіст - Карпати судитиме одеський арбітр

Трансляція на телеканалі 2+2

Харків. 11 листопада. УНІАН. Матч 15-го туру Прем’р-Ліги Металіст - Карпати, який відбудеться сьогодні у Харкові, судитиме Віктор Швецов (Одеса). Асистенти арбітра: Ярослав Трихліб (Дніпропетровськ), Наталя Рачинська (Київ). 4-й арбітр - Сергій Бойко (Іванків), повідомляє прес-служба Металіста. Матч проходитиме на стадіоні «Металіст», початок - 19.30. Згідно з прогнозом синоптиків, температура повітря у Харкові на момент гри - близько 0°C, пасмурно. ТВ-трансляція на телеканалі 2+2. Онлайн-репортаж - на офіційному сайті Металіста.

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