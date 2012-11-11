Металіст поквитався з львівськими Карпатами

Наступна гра з Іллічівцем

Харків. 11 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 15-го туру Прем`єр-Ліги завдав поразки львівським Карпатам. Рахунок гри, яка щойно завершилася на стадіоні «Металіст», 2:1 на користь харків’ян. Обидва голи у ворота суперника забив аргентинський легіонер Крістальдо (40, 54). Склад Металіста: Горяїнов, Шелаєв, Папа Гуйє, Березовчук, Пшеничних, Торрес, Едмар, Хав`єр, Марлос (Бланко 79), Тайсон (Шарпар 90), Крістальдо (Вілліан 68). Запас: Денчук, Обрадович, Ребенок, Бланко, Торсігльєрі. Набравши у 15 турах 27 очок, Металіст посідає 4-те місце у турнірній таблиці. Попереду Шахар - 45, Дніпро -31 і Динамо - 31. Наступний матч команда Маркевича проведе 18 листопада в Маріуполі з місцевим Іллічівцем. Фото metalist.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter