КПУ оскаржила результати виборів у суді

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Комуністична партія України оскаржила результати позачергових парламентських виборів у суді і просить заборонити газетам оприлюднювати офіційні результати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, кандидат у народні депутати від КПУ Сергій ГМИРЯ звернувся до Вищого адміністративного суду із позовною заявою про визнання дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів протиправними.

Як наголошується у повідомлені, у позовній заяві наводяться численні факти порушення Центрвиборчкомом Конституції у частині дотримання прав і свобод громадян, Конвенції про захист прав і основних свобод людини, законів «Про Центральну виборчу комісію» і «Про вибори народних депутатів України».

С.ГМИРЯ також просить суд заборонити газетам «Голос України» і «Урядовий кур’єр» публікувати результати парламентських виборів до вирішення справи по суті.