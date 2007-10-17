Суд призупинив публікацію результатів виборів

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Вищий адміністративний суд України сьогодні виніс ухвалу, якою заборонив Центральній виборчій комісії офіційно оприлюднювати результати виборів народних депутатів в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» на забезпечення позову кандидата у народні депутати від Компартії України Сергія ГМИРІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАСУ.

Як зазначили у прес-службі, в п’ятиденний термін, відповідно до чинного законодавства, ВАСУ має завершити розгляд отриманого позову, і, відповідно, до вирішення цієї справи по суті ЦВК не має права офіційно оприлюднювати дані дострокових парламентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня прес-служба КПУ повідомила, що кандидат у народні депутати від КПУ Сергій ГМИРЯ звернувся до Вищого адміністративного суду із позовною заявою про визнання дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів протиправними.

С.ГМИРЯ також просить суд заборонити газетам «Голос України» і «Урядовий кур’єр» публікувати результати парламентських виборів до вирішення справи по суті.