Харківським паралімпійцям вручили нагороди та пам'ятні подарунки

Харків. 12 листопада. УНІАН. Сьогодні в малій залі Будинку рад вшанували учасників XIV літніх Паралімпійських ігор в Лондоні.

Почесні нагороди і пам`ятні подарунки вручили спортсменам та їхнім тренерам заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Савін, голова Харківської облради Сергій Чернов і заступник Харківського міського голови Олександр Попов, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Коли після Паралімпійських ігор ми зустрічали вас на площі Конституції, почуття гордості переповнювало всіх, хто там знаходився. Ці дзвінкі медалі – золото, срібло і бронза, які ви привезли до Харкова, не могли не викликати величезної поваги і радості за наш регіон. Своїм виступом ви в черговий раз довели, що Харківщина – найкраща в Україні. Бачачи вас в ефірі національних каналів, ми нескінченно горді, що ви завжди представляєте Харківщину», – сказав у своїй вітальній промові Є.Савін.

Він також передав слова подяки від імені голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна та побажав паралімпійцям майбутніх спортивних досягнень.

Учасникам Паралімпіади та їхнім тренерам були вручені державні нагороди, почесні грамоти Харківської облдержадміністрації, обласної та міської рад, подяки міського голови та міськради, почесні знаки Харківської обласної ради «Слобожанська слава», цінні подарунки – годинники з логотипом «Голова Харківської обласної ради», а також сертифікати на матеріальну винагороду.

Крім того, тренеру штатної збірної команди України з плавання Оксані Воронцовій було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».