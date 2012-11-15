Генеральні плани міст хочуть зробити доступними для громадян

Харків. 15 листопада. УНІАН. Органи влади докладають зусиль для забезпечення доступу громадян до генеральних планів міст і селищ - зараз зокрема вирішується питання зняття грифів та обмежень з військових карт, на яких розроблені генеральні плані.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, сказав під час круглого столу «Як забезпечити вільний доступ громадян до генеральних планів міст і що цьому перешкоджає?» керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України Денис Іванеско.

За його словами, попри норми Закону «Про доступ до публічної інформації», який має забезпечити доступ громадян до генеральних планів, це право й досі залишається нереалізованим через наявність обмежувальних грифів на військових картах, які здебільшого використовуються для створення генеральних планів.

«Громадянину важко отримати доступ до генпланів, якщо говорити відверто - неможливо у більшості випадків. Недоступність генеральних планів стала одним із найбільших розчарувань Закону «Про доступ до публічної інформації», - зазначив він.

Д.Іванеско водночас підкреслив, що органи влади у співпраці з недержавними організаціями докладають зусиль для вирішення цієї проблеми.

Також повідомляється, що за дорученням першого віце-прем’єр-міністра Валерія Хорошковського Міністерство оборони та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства проводять консультації з представниками громадськості щодо врегулювання процедури доступу до генеральних планів. Розглядається можливість внесення змін до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», які б заборонили включення інформації, яка може бути визнана службовою, до генеральних планів.

«Ще два роки тому карти Міноборони мали грифи «таємно». Зараз - лише «для службового користування». Сподіваюся, що незабаром і ці обмеження будуть зняті. Тоді громадяни отримають повноцінний доступ до генеральних планів. Це стане ще одним важливим кроком у реалізації завдання Президента зробити владу більш відкритою для громадян», - підкреслив Д.Іванеско.