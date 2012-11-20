Фоменко призначений першим заступником начальника обласної міліції

Харків. 20 листопада. УНІАН. Наказом МВС України від 16 листопада 2012 року першим заступником начальника Головного управління МВС України в Харківській області – начальником слідчого управління призначено полковника міліції Миколу Фоменка



Про це повідомляє сайт харківської обласної міліції.

До цього М.Фоменко обіймав посаду першого заступника начальника Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області.

Раніше слідче управління обласної міліції очолював Зиновій Галаван.

Довідка. В органах внутрішніх справ Микола Фоменко з 1987 р. Працював на різних посадах у слідчих підрозділах ОВС, керував роботою територіальних підрозділів міліції. Також призначався на керівні посади апарату Головного управління – очолював роботу штабу та кримінального блоку міліції. Останнім часом М.Фоменко керував роботою кримінального блоку міліції Харківського міського управління внутрішніх справ.