Маркевич прогнозує важку гру з Байєром

18:33, 21 листопада 2012
Харьків
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Для нас принципіально: забити і виграти

Харків. 21 листопада. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич прогнозує важку гру з німецьким Байєром у матчі групового турніру Ліги Європи.

 

Мет Зальцбург 230212 Фото Андрія КРАВЧЕНКА

 

Свою точку зору на гру, яка завтра відбудеться в Харкові, наставник Металіста висоловив сьогодні  на передматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба харківського клубу.

 

Мирон Богданович, ви знайшли якусь тактичну формулу, щоб зламати оборону Байєра? Адже до цього ми не забивали їм вже три матчі ...

 

Команда збалансована і добре грає в обороні. Також вона добре себе почуває в контратаках. Я сподіваюся, що наші нападники нарешті заб`ють. Ми дуже цього хочемо. З Байєром ми граємо важко. Сам матч завтра все покаже. Ми серйозно готуємося. Футболісти готуються, і я теж.

 

Не всі фаворити йдуть на першому місці в своїх групах, наскільки важливо Металісту посісти саме перше місце в контексті жеребкування?

 

Тут не вгадаєш, можна зайняти перше місце і потрапити на серйозну команду. Це престиж самої гри. Байєр - є Байєр. Ваш колега вже сказав, що ми не можемо забити і виграти. Для нас це буде принципово - забити і виграти.

 

Вам не здається, що Байєр недооцінює нашу команду? Вони не тренуються в Харкові, не беруть із собою багатьох гравців основи, прилітають пізно ввечері ...

 

Дві команди вже виконали завдання, пройшли далі. У Байєра багато травмованих футболістів, і вони не грають вжетривалий час. Напевно, вдома потренувалася, прилетіли переночувати та завтра вийти і зіграти. Не думаю що в цьому є щось з ряду геть ... Я теж не знаю, поставлю я весь основний склад. У нас непростий матч з Таврією, і тут треба думати.

 

Згідно з якими критеріями будете визначати склад на завтра?

 

Я ще не визначився, у нас буде тренування сьогодні - подивимося. Плюс обстеження вранці, після нього остаточно і визначимося.

 

На ваш погляд, чи внесли нові наставники зміни в гру Байєра, чи вони продовжують напрацювання Хайнкеса?

 

Вони продовжують послідовні дії Хайнкеса. Команда грає майстерно.

 

Колись ви були на стажуванні в Байєрі. Щось почерпнули, чи тоді була інша команда, з іншого манерою гри, яка чужа Металісту?

 

Тоді тренером Байєра був Крістоф Даум і у них також була латиноамериканська лінія. Зе Роберто, Лусіо. Підкуповує гра команди в обороні. Просто так команду з Бундесліги не обіграєш. Треба затратити багато сил і зіграти грамотно в обороні.

 

Місяць до відкриття трансферного вікна, є якась вже визначеність із трансферами?

 

Поки ще немає конкретики. Ведемо переговори, але коли вже буде підписаний контракт, тоді оголосимо про це.

 

А кількість?

 

3-4 гравця. Особливо - з українським паспортом.

 

Соса ще не тренується?

 

Я гадаю, ми побачимо його вже в наступному році. Він буде тренуватися за індивідуальною програмою і з січня прибуде на збори. Але він уже в Харкові.

 

Питання Сергію Пшеничних

 

Сергій, Металіст уже три матчі не може перемогти Байєра ...

 

Хотілося б почати перемагати завтра. Німці славляться дисципліною, і хотілося б завтра забити як мінімум один гол, а далі - як піде.

 

Чи не зіграє злий жарт із командою те, що головне завдання групового турніру Ліги Європи вже вирішене?

 

Гадаю, завтра всі, хто вийде на поле, будуть віддаватися грі повністю, і розслабленості не буде. Хочеться вже з четвертого разу обіграти Байєр і посвсти перше місце в групі. Тим більше, що це дасть нам певні переваги далі.

 

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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