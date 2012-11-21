Маркевич прогнозує важку гру з Байєром

Харків. 21 листопада. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич прогнозує важку гру з німецьким Байєром у матчі групового турніру Ліги Європи.

Свою точку зору на гру, яка завтра відбудеться в Харкові, наставник Металіста висоловив сьогодні на передматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба харківського клубу.

Мирон Богданович, ви знайшли якусь тактичну формулу, щоб зламати оборону Байєра? Адже до цього ми не забивали їм вже три матчі ...

Команда збалансована і добре грає в обороні. Також вона добре себе почуває в контратаках. Я сподіваюся, що наші нападники нарешті заб`ють. Ми дуже цього хочемо. З Байєром ми граємо важко. Сам матч завтра все покаже. Ми серйозно готуємося. Футболісти готуються, і я теж.

Не всі фаворити йдуть на першому місці в своїх групах, наскільки важливо Металісту посісти саме перше місце в контексті жеребкування?

Тут не вгадаєш, можна зайняти перше місце і потрапити на серйозну команду. Це престиж самої гри. Байєр - є Байєр. Ваш колега вже сказав, що ми не можемо забити і виграти. Для нас це буде принципово - забити і виграти.

Вам не здається, що Байєр недооцінює нашу команду? Вони не тренуються в Харкові, не беруть із собою багатьох гравців основи, прилітають пізно ввечері ...

Дві команди вже виконали завдання, пройшли далі. У Байєра багато травмованих футболістів, і вони не грають вжетривалий час. Напевно, вдома потренувалася, прилетіли переночувати та завтра вийти і зіграти. Не думаю що в цьому є щось з ряду геть ... Я теж не знаю, поставлю я весь основний склад. У нас непростий матч з Таврією, і тут треба думати.

Згідно з якими критеріями будете визначати склад на завтра?

Я ще не визначився, у нас буде тренування сьогодні - подивимося. Плюс обстеження вранці, після нього остаточно і визначимося.

На ваш погляд, чи внесли нові наставники зміни в гру Байєра, чи вони продовжують напрацювання Хайнкеса?

Вони продовжують послідовні дії Хайнкеса. Команда грає майстерно.

Колись ви були на стажуванні в Байєрі. Щось почерпнули, чи тоді була інша команда, з іншого манерою гри, яка чужа Металісту?

Тоді тренером Байєра був Крістоф Даум і у них також була латиноамериканська лінія. Зе Роберто, Лусіо. Підкуповує гра команди в обороні. Просто так команду з Бундесліги не обіграєш. Треба затратити багато сил і зіграти грамотно в обороні.

Місяць до відкриття трансферного вікна, є якась вже визначеність із трансферами?

Поки ще немає конкретики. Ведемо переговори, але коли вже буде підписаний контракт, тоді оголосимо про це.

А кількість?

3-4 гравця. Особливо - з українським паспортом.

Соса ще не тренується?

Я гадаю, ми побачимо його вже в наступному році. Він буде тренуватися за індивідуальною програмою і з січня прибуде на збори. Але він уже в Харкові.

Питання Сергію Пшеничних

Сергій, Металіст уже три матчі не може перемогти Байєра ...

Хотілося б почати перемагати завтра. Німці славляться дисципліною, і хотілося б завтра забити як мінімум один гол, а далі - як піде.

Чи не зіграє злий жарт із командою те, що головне завдання групового турніру Ліги Європи вже вирішене?

Гадаю, завтра всі, хто вийде на поле, будуть віддаватися грі повністю, і розслабленості не буде. Хочеться вже з четвертого разу обіграти Байєр і посвсти перше місце в групі. Тим більше, що це дасть нам певні переваги далі.