Маркевич прогнозує важку гру з Байєром
Для нас принципіально: забити і виграти
Харків. 21 листопада. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич прогнозує важку гру з німецьким Байєром у матчі групового турніру Ліги Європи.
Свою точку зору на гру, яка завтра відбудеться в Харкові, наставник Металіста висоловив сьогодні на передматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба харківського клубу.
Мирон Богданович, ви знайшли якусь тактичну формулу, щоб зламати оборону Байєра? Адже до цього ми не забивали їм вже три матчі ...
Команда збалансована і добре грає в обороні. Також вона добре себе почуває в контратаках. Я сподіваюся, що наші нападники нарешті заб`ють. Ми дуже цього хочемо. З Байєром ми граємо важко. Сам матч завтра все покаже. Ми серйозно готуємося. Футболісти готуються, і я теж.
Не всі фаворити йдуть на першому місці в своїх групах, наскільки важливо Металісту посісти саме перше місце в контексті жеребкування?
Тут не вгадаєш, можна зайняти перше місце і потрапити на серйозну команду. Це престиж самої гри. Байєр - є Байєр. Ваш колега вже сказав, що ми не можемо забити і виграти. Для нас це буде принципово - забити і виграти.
Вам не здається, що Байєр недооцінює нашу команду? Вони не тренуються в Харкові, не беруть із собою багатьох гравців основи, прилітають пізно ввечері ...
Дві команди вже виконали завдання, пройшли далі. У Байєра багато травмованих футболістів, і вони не грають вжетривалий час. Напевно, вдома потренувалася, прилетіли переночувати та завтра вийти і зіграти. Не думаю що в цьому є щось з ряду геть ... Я теж не знаю, поставлю я весь основний склад. У нас непростий матч з Таврією, і тут треба думати.
Згідно з якими критеріями будете визначати склад на завтра?
Я ще не визначився, у нас буде тренування сьогодні - подивимося. Плюс обстеження вранці, після нього остаточно і визначимося.
На ваш погляд, чи внесли нові наставники зміни в гру Байєра, чи вони продовжують напрацювання Хайнкеса?
Вони продовжують послідовні дії Хайнкеса. Команда грає майстерно.
Колись ви були на стажуванні в Байєрі. Щось почерпнули, чи тоді була інша команда, з іншого манерою гри, яка чужа Металісту?
Тоді тренером Байєра був Крістоф Даум і у них також була латиноамериканська лінія. Зе Роберто, Лусіо. Підкуповує гра команди в обороні. Просто так команду з Бундесліги не обіграєш. Треба затратити багато сил і зіграти грамотно в обороні.
Місяць до відкриття трансферного вікна, є якась вже визначеність із трансферами?
Поки ще немає конкретики. Ведемо переговори, але коли вже буде підписаний контракт, тоді оголосимо про це.
А кількість?
3-4 гравця. Особливо - з українським паспортом.
Соса ще не тренується?
Я гадаю, ми побачимо його вже в наступному році. Він буде тренуватися за індивідуальною програмою і з січня прибуде на збори. Але він уже в Харкові.
Питання Сергію Пшеничних
Сергій, Металіст уже три матчі не може перемогти Байєра ...
Хотілося б почати перемагати завтра. Німці славляться дисципліною, і хотілося б завтра забити як мінімум один гол, а далі - як піде.
Чи не зіграє злий жарт із командою те, що головне завдання групового турніру Ліги Європи вже вирішене?
Гадаю, завтра всі, хто вийде на поле, будуть віддаватися грі повністю, і розслабленості не буде. Хочеться вже з четвертого разу обіграти Байєр і посвсти перше місце в групі. Тим більше, що це дасть нам певні переваги далі.