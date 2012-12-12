Аеропорт «Харків» на 60% збільшив обсяги перевезення пасажирів

Харьков. 12 декабря. УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» в январе-ноябре 2012 года увечил пассажиропоток на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 464,5 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, количество пассажиров на международных рейсах за 11 месяцев 2012 года возросло на 66,8% - до 366,9 тыс. человек.

На внутренних рейсах аэропорт в январе-ноябре т.г. обслужил 97,6 тыс. человек - на 34% больше, чем годом ранее.

Всего за 11 месяцев 2012 года аэропорт «Харьков» обслужил на вылет 2 795 международных (на 43,5% больше, чем годом ранее) и 1 983 внутренних рейсов (на 12,2% больше).

В ноябре 2012 года Международный аэропорт «Харьков» обслужил 38,7 тыс. пассажиров, в том числе 29 тыс. на международных и 9,7 тыс. - на внутренних рейсах.

В ноябре общее количество рейсов составило 429 - на 47,9% больше, чем в ноябре 2011 года, из них 222 международных (+61%) и 207 внутренних (+36%).

Напомним, в 2011 году пассажиропоток аэропорта «Харьков» вырос на 26,8% по сравнению с 2010 годом - до 308,5 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Реконструкцию Международного аэропорта «Харьков» в рамках подготовки инфраструктуры Харькова к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года осуществляла группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.Ярославского в проект составила 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, включая строительство аэродромно-диспетчерской башни, выделено 191,3 млн долл.

Реконструкция аэропорта началась с апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА