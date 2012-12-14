Власенко каже, що ЗМІ видали неправдиву інформацію про його затримання

Харків. 14 грудня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко спростовує інформацію про начебто його затримання в аеропорту «Бориспіль» за несплату аліментів своїй колишній дружині Наталії Окунській.

У коментарі УНІАН С.Власенко назвав маячнею інформацію, розповсюджену одним із центральних телеканалів.

«ТСН розповсюдило інформацію, яка складається з двох частин. Вони повідомили, що мене затримали, а друге, що начебто за несплату аліментів. Насправді, неправда ані перше, ані друге», - сказав С.Власенко.

Захисник зауважив, що йому дійсно заборонили виліт з України, однак не затримували. С.Власенко висловив переконання, що заборона на виліт пов’язана виключно із завершенням розгляду скарги Ю.Тимошенко в Європейському суді з прав людини.

«Рішення ми очікуємо найближчими днями. Вони прекрасно розуміють, що мені потрібно буде вилітати на оголошення рішення. Поки що ми не маємо дати, але очікуємо з дня на день», - сказав С.Власенко.

Як повідомлялося, ТСН.ua з посиланням на власні джерела поінформував, що С.Власенка затримали сьогодні, 14 грудня, в аеропорту «Бориспіль» через невиплату аліментів його колишній дружині Н.Окунській.

У прес-службі Державної прикордонної служби України заявили УНІАН, що не володіють інформацією про затримання С.Власенка в аеропорту «Бориспіль».

Водночас у прикордонному відомстві додали, що таку інформацію, навіть якщо вона і була б, вони не можуть надати згідно з нормами закону про захист персональних даних.

«Якщо особа, яка перетинає кордон, напише офіційну заяву, що вона не проти оприлюднення певних даних, то тоді ми відповідну інформацію надамо», - зазначили в прикордонній службі.