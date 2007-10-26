Стороженко: в метро крадуть. І багато

Харків. 26 жовтня УНІАН. Погляди на стан і проблеми Харківського метрополітену, які висловлюють ті чи інші місцеві чиновники, дуже різняться між собою.

Як повідомляє сайт ОДА, виступаючи на колегії облдержадміністрації, заступник керівника Харківського метрополітену Михайло ПИЛИПЧУК заявив, що соціальна напруга, яка останнім часом спостерігається в колективі метрополітену, створювалася штучно за допомогою засобів масової інформації. За його словами, в харківських газетах раз у раз з`являлися статті про порушення і зловживання в метрополітені, а також інформація про комісії СБУ, КРУ тощо.

Водночас заступник голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО не погодився з думкою М.ПИЛИПЧУКА, заявивши, що ніхто не обвинувачував колектив метрополітенівців у зловживаннях - йдеться лише про окремих керівників цього державного підприємства.

С.СТОРОЖЕНКО, зокрема, сказав: «Что происходит в Харьковском метрополитене? Торговые места «тасуються» по желанию одного из руководителей или группой руководителей метрополитена. Места переоборудуются, а деньги получают посредники. Куда идут эти деньги мимо областного бюджета нужно спросить у руководства метрополитена. Специалисты в области экономики и права считают, что ежемесячно на каждой станции метрополитена расхищается не менее миллиона гривень. Поверьте, мы уделяем проверке метрополитена много внимания, и специально созданная рабочая группа могла бы достаточно быстро подготовить сообщение по этой теме для информирования общественности».

Заступник керівника області також піддав критиці ситуацію, коли метрополітен оплачує утримання власної міліції. «Государство должно содержать милицию, а не метрополітен. Вместо того чтобы тратить десятки миллионов на эти цели, метрополитен должен ремонтировать подвижной состав, неработающие эскалаторы и убирать грязь на станциях. Руководству метрополитена было бы полезно послушать, что говорят люди, которые по 12 минут ждут поезд на станции», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.