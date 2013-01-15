На Харківщині діють 188 пунктів обігріву
13:09, 15 січня 2013Харьків
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У Харкові вдень мінус 6°
Харків. 15 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області сьогодні функціонують 188 пункт обігріву.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту, всі пунктів обігріву стаціонарні.
За даними Департаменту, протягом останньої доби за допомогою звернулися 12 осіб, а всього за період холодів - 2667.
На знімку: в одному з пунктів обігріву в Харківській області.
Фото УНІАН
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