На Харківщині діють 188 пунктів обігріву

13:09, 15 січня 2013
Харьків
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У Харкові вдень мінус 6°

Пункт обігріву на Харківщині

Харків. 15 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області сьогодні функціонують 188 пункт обігріву.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту, всі пунктів обігріву стаціонарні.

За даними Департаменту, протягом останньої доби за допомогою звернулися 12 осіб, а всього за період холодів - 2667.

На знімку: в одному з пунктів обігріву в Харківській області.

Фото УНІАН

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