Лідер Харківського НРУ хоче бути мером Харкова

Київ. 30 жовтня. Голова Харківської облорганізації (ХОО) Народного руху України (НРУ) Анатолій Семенченко повідомив про свій намір балотуватися на пост мера Харкова.

Про це повідомляє інформагенція "STATUS QUO".

За його словами, таке рішення було ухвалене 29 жовтня на раді ХОО НРУ.

Як зазначив А.Семенченко, ХОО НРУ має намір звернутися до всіх патріотичних сил Харківщини з проханням підтримати його кандидатуру як єдину від націонал-демократичних сил. Крім того, ХОО НРУ звернулася до президента України з проханням "видати указ про розробку і реалізацію держпрограми знесення пам`ятників, перейменування вулиць і площ, які звеличують лідерів і досягнення комуністичної епохи".