Добкін викупався в освяченій воді (фото)

Харків. 19 січня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін взяв участь у святкових заходах з нагоди Хрещення Господнього.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, М.Добкін був присутній при урочистому богослужінні, а після освячення Купелі занурився у холодну воду в Саржиному Яру.

«Сьогодні погода не зимова, але в цьому є свої принади – зараз зануритися у воду зовсім не складно. Я відстояв службу, був на літургії освячення води і, звичайно, я опускався в воду з найкращими почуттями. Купання в освяченій воді – це певний ритуал, який необхідно виконувати в цей день. Це те очищення, з яким людина потім живе весь рік, до наступного Водохреща», – сказав М.Добкін.

Губернатор додав, що в майбутньому планує долучити до традицій святкування Водохреща своїх дітей, а сьогодні до нього приєднався його брат – народний депутат Дмитро Добкін.

Фото прес-служби ХОДА