На кордоні затримано нелегала-таджика

Харків. 21 січня. УНІАН. На українсько-російському кордоні в Харківській області затримано громадянина Таджикистану, який намагався незаконно перетнути державний кордон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, 32-річний чоловік був затриманий прикордонниками відділу «Дергачі» Харківського прикордонного загону при спробі перетнути кордон поза пунктом пропуску, прямуючи з України в Росію.

Як з’ясувалося, напередодні громадянин Таджикистану прибув до України встановленим порядком через один із пунктів пропуску Харківського прикордонного загону. Що спонукало таджика на порушення законодавства він пояснити не зміг. Відтак іноземця буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), повідомили у прес-службі.