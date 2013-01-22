Власенко заявляє, що його не пускають до Тимошенко

Харків. 22 січня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявляє, що його не допускають до підзахисної.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив сам С.Власенко.

За словами захисника, він сьогодні об 11.00 прибув до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові для зустрічі з Ю.Тимошенко, однак працівники пенітенціарної служби заявили, що, згідно з новим графіком зустрічей із захисниками, зустріч може початися лише о 12.00.

С.Власенко повідомив, що о 12.00 він знову прибув до медичного блоку Ю.Тимошенко для того, щоб провести зустріч із підзахисною. За словами С.Власенка, працівники пенітенціарної служби через декілька хвилин завели його до приміщення, в якому раніше ніколи не проходили зустрічі. На думку захисника, це приміщення не придатне для проведення конфіденційних зустрічей із захисниками.

«Працівники пенітенціарної служби завели мене до якогось нового приміщення, до приміщення, де раніше не проводилися зустрічі. При чому це приміщення явно не відповідає режиму конфіденційності. Там немає ніякої звукоізоляції. Навіть шепіт працівників пенітенціарної служби, які стояли за дверима, було чітко чути», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, понад 40 хвилин його «протримали там», однак Ю.Тимошенко «так і не привели на зустріч».

«Вони сказали, що змінилися правила. Які правила, чи поняття в них змінилися?», - поставив С.Власенко риторичне запитання.

Адвокат повідомив, що він поінформував представників пенітенціарної служби про те, що вони чинять перепони захиснику в здійсненні його прав, чинять перепону в здійсненні прав Ю.Тимошенко, чинять перепону слідству.

«Я з п’ятниці не можу потрапити до Юлії Тимошенко. При цьому Юлія Володимирівна позбавлена можливості здійснювати телефонні дзвінки. Ми повністю позбавлені комунікації», - сказав захисник.

За словами С.Власенка, зараз він знаходиться в холі на 9-му поверсі ЦКЛ «Укрзалізниці», де утримується Ю.Тимошенко. Він зауважив, що народні депутати України Арсен Аваков, Олег Медуниця та Валерій Головко, які сьогодні також прибули до лікарні, відправилися до начальника Качанівської колонії Ігоря Колпащикова та прокурора Харківської області Геннадія Тюріна для того, щоб поінформувати їх про ситуацію, що склалася.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Державної пенітенціарної служби заявила, що Ю.Тимошенко відмовляється зустрічатися з С.Власенком.

«Захисник С.Власенко прибув до ЦКЛ «Укрзалізниці», пройшов на територію блоку, де перебуває засуджена Ю.Тимошенко, і зараз знаходиться у кімнаті для побачень, де чекає на свою підзахисну.

Засуджена продовжує відмовлятися від зустрічі з С.Власенком, незважаючи на те, що співробітники пенітенціарної служби вже декілька разів поспіль намагаються вмовити Ю.Тимошенко зустрітися із захисником», - сказано у повідомленні.