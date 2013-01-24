Добкін прокоментував газову угоду з компанією Shell

Харків. 24 січня. УНІАН. При видобутку нетрадиційного газу Україна отримає нові можливості для суттєвого збільшення балансу видобутку газу власного виробництва.

Про це в ефірі програми «Час влади» на обласному телебаченні сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ХОДА.

«Сланцевий газ, який планують добувати у Львівській області, та газ ущільнених пісковиків, який планують добувати в Харківській і Донецькій областях, відносяться до нетрадиційного газу. Таким способом в нашій країні газ не добували ніколи. Раніше не було технологій, це було невигідно і нецікаво. На сьогоднішній момент видобуток нетрадиційного газу - це можливість у рази збільшити баланс власного видобутку, створення нових робочих місць, величезні відрахування на соціально-економічний розвиток регіону, в тому числі і на екологічні проекти. Тому наш регіон разом з Україною отримає нові можливості для збільшення балансу видобутку газу українського виробництва. Відповідно, зменшиться навантаження на бюджети всіх рівнів», - сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн. куб. метрів газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн. куб. метрів газу.