Харківську “ТЕЦ-5” не буде відключено від газопостачання

ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" не буде відключено від газопостачання. Як повідомили 1 листопада агенції STATUS QUO на підприємстві, наразі вже усунено причину можливого відключення - відсутність лімітів газу.

Як повідомив головний бухгалтер підприємства Сергій Сергєєв, 31 жовтня керівництво ТЕЦ і ВАТ "Харківміськгаз" підписали угоду про обмеження постачань газу, проте, як запевнив представник ТЕЦ, за нинішньої погоди це не позначиться на якості теплопостачання.

За словами С.Сергєєва, з початку опалювального сезону (за 11 днів) ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" витратила майже 9 млн. куб. м газу замість лімітованих 4,4 млн. куб. Зараз на ТЕЦ працює лише один з трьох блоків підстанції, що завдає підприємству збитків. Також С.Сергєєв зазначив, що подібні проблеми виникають у зв`язку з тим, що населення не повною мірою розраховується за спожиті послуги.