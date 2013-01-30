Самопочуття Тимошенко не поліпшується – Власенко

Харків. 30 січня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко не відчуває ніякого покращення самопочуття.

Про це в коментарі Gazeta.ua повідомив її захисник, народний депутат України Сергій Власенко.

«Вчора у Юлії Володимирівни була Євгенія. Я з нею спілкувався. Ніякого суттєвого покращення самопочуття не відбувається. Звідки може бути покращення, якщо людина постійно лежить на залізному тапчані, в абсолютно нелюдських умовах?», - сказав С.Власенко.

Також, за словами адвоката, екс-прем`єр не припиняла акцію протесту.

«Тобто вона й досі знаходиться у душовій кімнаті. Вона перебуває там постійно, а не тільки ночує», - пояснив він.

С.Власенко наголосив, що не обговорював із Євгенією Тимошенко те, чи приймає екс-прем`єр лікувальні процедури, тому не готовий відповісти на це питання.

«Наскільки мені відомо, лікарі «Шаріте» мають приїхати до неї найближчим часом», - додав він.

Як повідомлялося, 8 січня захисник екс-прем`єра Сергій Власенко оприлюднив відкритий лист Тимошенко до Президента Віктора Януковича, в якому вона оголосила про початок особистої акції громадянської непокори. Екс-прем`єр вимагає забрати із її палати на санвузла камери спостереження, а також конвоїрів-чоловіків, які спостерігають за нею.