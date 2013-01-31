Харківщина посіла 2 місце у рейтингу конкурентоспроможності регіонів

Харків. 31 січня. УНІАН. Харківська область посіла 2-е місце у рейтингу конкурентоспроможності регіонів України.

Про це повідомив сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін під час традиційної зустрічі з представниками регіональних ЗМІ «Чай з губернатором».

За його словами, відповідний рейтинг був представлений Фондом ефективного управління на форумі в Давосі. Фонд ЕУ традиційно оцінює регіони України щодо конкурентоспроможності, і на подані висновками будуть орієнтуватися консалтингові компанії, а також бізнесмени при виборі країни та регіону для вкладення інвестицій.

«Ви можете бачити в рейтингу високе 2-е місце Харківської області, яке непросто нам далося. Це велика робота великої кількості людей – бізнесменів, фіскальних органів, органів місцевого самоврядування та державної влади на місцях. Нам вдалося максимально використати всі свої сильні сторони, які нам дісталися ще з часів Радянського Союзу, і нівелювати той негатив, який традиційно тягнув Харківську область в середину списку, - сказав М.Добкін.

Він зазначив, що рейтинги було оприлюднено на такому важливому форумі, як Давоський, – і вони є «цеглинками у потужний постамент авторитету нашого регіону, який ми традиційно мали, незаслужено втратили і заслужено відновлюємо».

Губернатор наголосив, що аналогічних висновків дійшов і рейтинг оцінювання обласних держадміністрацій, який проводить Кабінет міністрів України. За його словами, позаторік Харківщина упевнено посідала 2-е місце при оцінюванні конкурентоспроможності та комфортності ведення бізнесу.

«Ми приділяємо цьому велику увагу, тому що чітко розуміємо: фінансова та економічна криза рано чи пізно закінчаться, і ми маємо бути першими, хто готовий до прийому інвестицій», - сказав М.Добкін.

Згідно з рейтингом Фонду ефективного управління, п’ятірка лідерів серед регіонів України виглядає так: Київ, Харківська область, Дніпропетровська, Донецька, Київська.

Під час зустрічі з журналістами губернатор також торкнувся питань промисловості та агропромислового комплексу, реформування медицини, розвитку будівництва міського метро, ремонту доріг та інвестицій у Харківську область.

Фото прес-служби ХОДА