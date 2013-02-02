Народний синоптик Тимко ІІ віщує прохолодну весну

Харків. 2 лютого. УНІАН. Харківський байбак Тимко II напророчив прохолодну весну.

Як передає кореспондент УНІАН, степовий звір байбак Тимко II, якого за традицією на свято провесни 2 лютого розбудили в селищі Гайдари на Харківщині, прокинувся від зимової сплячки і не побачив свою тінь – сьогодні похмура погода.

Це означає, що зима протримається ще шість тижнів, а весна, яка «обов’язково настане» після цього, буде «дещо прохолодною», пояснили журналістам і всім присутнім науковці біологічної станції «Гайдари», де живе Тимко ІІ.

Працівник біологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Каразіна, начальник біостанції «Гайдари» Віктор Токарський зазначив, що наступного року Тимка ІІ планують «познайомити з нареченою» й, можливо, в майбутньому вони робитимуть метеопрогнози разом.

Сьогодні Тимка ІІ також посвятили в кухарі й він презентував присутнім власний рецепт куліша, яким пригостили всіх журналістів.

Довідка УНІАН. За прадавньою народною традицією, в Україні байбака будять кожної зими на початку лютого, аби звір спрогнозував початок весни – для хліборобів це було надзвичайно важливо.

Особливо така традиція утвердилася в степовій частині Слобожанщини, зокрема – на Харківщині, а також в Луганській області – місцях найбільшої популяції байбаків в Україні. У давні часи українці зустрічали свято провесни, а для прогнозів погоди на перспективу використовували різних звірів, які впадали в зимову сплячку, в тому числі й байбаків. Така традиція у давнину існувала і в інших країнах Європи, зокрема, в Німеччині. З Європи вона перейшла до Америки. 2 лютого у Пенсільванії байбак Філ також робитиме свій прогноз.

Фото Євгенії ПРИТУЛИ