На Харківщині підготували для вивезення чергову партію меланжу

Харків. 5 лютого. УНІАН. У Шевченківському районі Харківської області завантажили та підготували до вивезення зі складів військової частини А-2136 на утилізацію до Російської Федерації партію компоненту ракетного палива - «меланжу» вагою понад 375 тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Валентина Дулуба.

За його словами, меланж завантажений у 7 цистерн.

В.Дулуб зазначив, що станом на 4 лютого у в/ч А-2136 залишається на зберіганні понад 2,4 тис. тонн «меланжу».

*** На складах військової частини А-2136 зі зберігання компонентів ракетного палива (КРП), яка розташована на території Шевченківського району, на початок 2012 року зберігалось 5,15 тис. тонн меланжу (окислювач). Протягом квітня-червня, до початку Євро-2012, було вивезено до Російської Федерації на утилізацію 2 тис. тонн «меланжу».

18 грудня 2012 року були поновлені роботи з подальшого вивезення з території військової частини даних небезпечних речовин і відправлено 378,4 тонн «меланжу».

Для проведення комплексу заходів з вивезення «меланжу» з території Харківської області країни-донори ОБСЄ виділили понад 2,2 млн євро.